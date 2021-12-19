Мать и ее четверо детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что женщину и ее четверых детей госпитализировали в Нижнем Новгороде с отравлением угарным газом. Глава регионального минздрава также отметил, что в ночь на воскресенье произошло еще одно отравление людей угарным газом. В поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.

«В 21.15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29а - произошло отравление угарным газом 5 человек, из них 4 детей. В 21.20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и 4 детей в детскую областную больницу на обследование», - написал Мелик-Гусейнов в истории в Instagram.

Состояние ранее госпитализированных взрослых в поселке Неклюдово медикам удалось быстро стабилизировать, говорит глава регионального минздрава. По словам Мелик-Гусейнова, их переводят из реанимации в общую палату.

«Ребенок находится в реанимации Нижегородской областной детской больницы, проводится ИВЛ», - пишет министр.

Ранее в жилом доме в Тбилиси произошел взрыв. Взрыв с последующим возгоранием произошел, предположительно, из-за утечки газа.