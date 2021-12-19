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В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

Елизавета Потейчук
21:55 19.12.2021
Взрыв с последующим возгоранием произошел, предположительно, из-за утечки газа.
В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв
© Фото: Александр Имедашвили, РИА Новости
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В районе Вазисубани на окраине грузинского Тбилиси в жилом доме произошел взрыв, предположительно, из-за утечки газа. Очевидец происшествия сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Я живу недалеко, взрыв был сильный, так как звук услышали все. Насколько нам известно, причина взрыва - это кустарное установление газового обогревателя. Говорят, что пострадали четыре человека. Больше ничего не знаю», - рассказал местный житель Ило Гаприндашвили в беседе с РИА Новости.

Грузинские телеканалы сообщают, что возгорание, возникшее в результате взрыва, было ликвидировано. Бригады патрульной полиции и спасательные службы мобилизованы на месте инцидента.

Ранее были опубликованы кадры с места хлопка газа на автомастерской в Сургуте. Хлопок произошел в автомастерской на улице 30 лет Победы около 18.00 (16.00 мск).

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