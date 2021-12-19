Прокуратура и СК проверят шахту в Кузбассе после ЧП

Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с аварийной ситуацией на шахте имени Рубана в Ленинском-Кузнецком. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Михаил Филичев, прокурор города Алексей Мишин.

«Прокуратурой Кемеровской области организована проверка соблюдения правил промышленной безопасности. Кроме того, Следственным комитетом организована доследственная проверка по преступлению, предусмотренному статьей 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". - Прим.ред.)», - сообщил Филичев.

Он добавил, что ход проверки находится на прокурорском контроле. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

О ходе доследственной проверки также поручил доложить ему председатель СКР Александр Бастрыкин. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль центрального аппарата ведомства.

Ранее на горном предприятии произошло самопроизвольное нагревание угольного пласта, из-за чего сработали датчики, распознавшие повышенное содержание углекислого газа. Шахтеров по этой причине решили вывести на поверхность. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.