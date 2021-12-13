Момент нападения пациента с ножом на врача в Москве попал на камеры

Прокуратура Москвы опубликовала снимок, снятый с камер видеонаблюдения в столичной стоматологической клинике, где мужчина совершил нападение с ножом на врача. Как стало известно позже, злоумышленника задержали, следователи возбудили против него уголовное дело.

«Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")», - сообщила старший помощник руководителя

ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации следователей, сегодня днем в частной клинике в Ясном проезде мужчина выразил недовольство в отношении оказанных ему услуг, после ранил одного из сотрудников медучреждения в живот. Пострадавшего впоследствии доставили в одну из столичных больниц.