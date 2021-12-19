«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте

Александр, отец одноклассника мальчика, которому учительница одной из уральских школ дала пощечину на уроке и порвала тетрадь, в беседе со «Звездой» рассказал, что видео, опубликованное в Сети с агрессией педагога, показывает не всю картину произошедшего. По словам мужчины, в ролик не вошли кадры с оскорблениями ученика в сторону учительницы, а также с отказами от ее требований убрать телефон на уроке.

«Он проблемный ребенок очень. Он постоянно у директора, он телефон у учительницы разбил несколько месяцев тому назад. Это единственный мальчик, с кем не могут справиться», - отметил мужчина.

Кроме того, Александр сказал, что на сторону педагога, ставшей героиней резонансного видео, встали родители учеников школы. Он отметил, что у него была бы такая же негативная реакция на действия учительницы, если бы изначально он увидел ролик таким, каким он попал в СМИ. Александр также добавил, что педагога после инцидента отстранили от работы, о чем родители очень жалеют.

«Он каждый день доводит всех. Весь класс доводит. Он неуправляемый ребенок», - говорит мужчина.

Ранее после видео, где учительница дает пощечину ученику школы и рвет его тетрадь на уроке, сотрудники местной полиции организовали проверку. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе со «Звездой» заявил, что ситуацию необходимо расследовать со всех сторон, так как неизвестно, какой мотив действий был у педагога.