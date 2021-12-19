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МВД на Урале начало проверку после видео, где учительница ударила ученика и порвала его тетрадь

Елизавета Потейчук
16:53 19.12.2021
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области осудил действия учителя по отношению к ребенку и порекомендовал расследовать дело со всех сторон.
© Видео: zg66ru, ВКонтакте © Фото: zg66ru, Вконтакте
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В социальных сетях опубликовали видео, на котором учительница дала пощечину обучающемуся и порвала его тетрадь. Инцидент произошел в одной из школ Свердловской области, по факту произошедшего сотрудники местной полиции организовали проверку.

«Инцидент, который показан в видеоролике, зарегистрирован в полиции Березовского. Проверочные мероприятия поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. Сейчас опрашиваются все стороны конфликта», - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Горелых также уточнил, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования. В прессе отмечается, что предварительной причиной конфликта стало то, что шестиклассник отказался оторваться от телефона во время урока, а также грубо разговаривал с педагогом. Кроме того, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что прокуратура Березовского также организовала проверку по публикации СМИ об этом инциденте.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе со «Звездой» заявил, что ситуацию необходимо расследовать со всех сторон, так как неизвестно, какой мотив действий был у педагога. А выход из конфликта нужно найти таким образом, чтобы это минимально сказалось, прежде всего, на состоянии ребенка, а далее - учителя, говорит он.

«Ситуация 100% носит социально-педагогический характер. И разбираться в ней надо с использованием технологий социальной педагогики. Мне во всей этой истории важна история самого ребенка. Это касается не столько самого учителя, сколько самого ребенка. Педагог так поступать не имеет права. Оценку правовую, административную пусть дают те, кому это положено», - говорит Мороков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала странной позицию главы Минпросвещения по закону об образовании. По ее словам, Сергею Кравцову следовало бы включить конструктивный подход и доработать документ.

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