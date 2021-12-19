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Шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Якутии

Ян Брацкий
08:17 19.12.2021
Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района.
Шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Якутии
© Фото: gibdd_ykt14, Instagram
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Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Якутии. Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района.

© gibdd_ykt14, Instagram

По предварительным данным, водитель внедорожника Suzuki допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с минивеном Toyota Ipsum.

«В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности, в такой серьезной аварии удалось избежать человеческих жертв», - рассказали в пресс-службе регионального главка ГИБДД.

Сотрудники автоинспекции напомнили, что температура в Якутии опустилась до минус 47 градусов, а в некоторых районах ниже 50.

© gibdd_ykt14, Instagram

В таких условиях, отмечают инспекторы, лучше отказаться от дальних поездок, либо тщательно готовиться к ним.

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