В стране и мире Шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Якутии Ян Брацкий Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района. © Фото: gibdd_ykt14, Instagram Читайте нас на: Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Якутии. Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района. © gibdd_ykt14, Instagram По предварительным данным, водитель внедорожника Suzuki допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с минивеном Toyota Ipsum. «В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнями безопасности, в такой серьезной аварии удалось избежать человеческих жертв», - рассказали в пресс-службе регионального главка ГИБДД. Сотрудники автоинспекции напомнили, что температура в Якутии опустилась до минус 47 градусов, а в некоторых районах ниже 50. © gibdd_ykt14, Instagram В таких условиях, отмечают инспекторы, лучше отказаться от дальних поездок, либо тщательно готовиться к ним. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика