Шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Якутии
Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района.
© Фото: gibdd_ykt14, Instagram
|
Шесть человек, включая двух детей, пострадали в ДТП в Якутии
Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района.
© Фото: gibdd_ykt14, Instagram
|
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