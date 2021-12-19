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Исполнительница из Армении выиграла конкурс «Детское Евровидение - 2021»

Елизавета Потейчук
20:50 19.12.2021
Малена получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami.
Исполнительница из Армении выиграла конкурс «Детское Евровидение - 2021»
© Фото: Junior Eurovision Song Contest, youtube
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Исполнительница из Армении Малена одержала победу на Международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2021». Она получила 224 балла за исполнение композиции под названием Qami, qami («Ветер, ветер»).

С 2010 года победа Армении на «Детском Евровидении» стала второй. В этом году представительница России Таня Меженцева заняла седьмое место на конкурсе. Финал «Детского Евровидения» проходил в воскресенье во французской столице.

Ранее стало известно, что Белоруссия отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение-2022». В предстоящем году участие в конкурсе примут 39 стран.

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