Белоруссия отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение-2022»
В конкурсе в следующем году примут участие 39 стран.
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Globallookpress
Белоруссия отказалась принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом говорится в заявлении на сайте конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине. Всего в конкурсе примут участие 39 стран.
«Конкурс в 66 раз пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения», - говорится в сообщении.
Белоруссии в списке участников нет.
Напомним, Италия получила право принимать «Евровидение» после победы рок-группы Maneskin с песней «Zitti E Buoni» в 2021 году.