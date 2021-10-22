Белоруссия отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение-2022»

Белоруссия отказалась принимать участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом говорится в заявлении на сайте конкурса, который пройдет весной 2022 года в итальянском Турине. Всего в конкурсе примут участие 39 стран.

«Конкурс в 66 раз пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая 2022 года. Трансляции организуют 39 стран, к ним присоединятся Черногория и Армения», - говорится в сообщении.

Белоруссии в списке участников нет.



Напомним, Италия получила право принимать «Евровидение» после победы рок-группы Maneskin с песней «Zitti E Buoni» в 2021 году.