В МВД устранили сбой в работе ресурсов ведомства

В МВД сообщили об устранении технического сбоя в работе информационных ресурсов ведомства. Нарушения были спровоцированы коммунальной аварией в серверных помещениях. Компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, были залиты водой.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РФ.

С завтрашнего дня граждане смогут обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделений Госавтоинспекции за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Ранее в МВД извинились за сбой в информационной системе ГИБДД. В связи с неполадками, в частности, был ограничен доступ к данным о наложенных за нарушение ПДД штрафах.