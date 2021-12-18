В стране и мире В МВД извинились за сбой в информационной системе ГИБДД Анна Назайкина В частности, из-за неполадок был ограничен доступ к данным о наложенных за нарушение ПДД штрафах. © Фото: Николай Хижняк, РИА Новости Читайте нас на: В работе системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошел сбой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «МВД Медиа». «Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сообщили в МВД. В министерстве добавили, что настоящий момент технические специалисты занимаются ликвидацией последствий сбоя, были приняты необходимые меры реагирования. Как было отмечено, такие случаи единичны. Кроме того, ведомство принесло извинения за доставленные неудобства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика