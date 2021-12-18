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В МВД извинились за сбой в информационной системе ГИБДД

Анна Назайкина
14:15 18.12.2021
В частности, из-за неполадок был ограничен доступ к данным о наложенных за нарушение ПДД штрафах.
В МВД извинились за сбой в информационной системе ГИБДД
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
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В работе системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) произошел сбой, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сообщили в МВД.

В министерстве добавили, что настоящий момент технические специалисты занимаются ликвидацией последствий сбоя, были приняты необходимые меры реагирования. Как было отмечено, такие случаи единичны. Кроме того, ведомство принесло извинения за доставленные неудобства.

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