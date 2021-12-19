Колесников одержал победу в 50-метровке на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде в Абу-Даби

Российский пловец Климент Колесников занял первое место на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен финишировал с результатом 22,66 секунды.

Немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора проплыли дистанцию за одинаковое время, 22,90 секунды, и заняли второе место. Еще один представитель сборной России, Павел Самусенко, на соревнованиях стал четвертым (22,93 секунды).

Ранее российские пловцы победили в вольной эстафете на ЧМ на короткой воде в Абу-Даби. На втором месте оказалась сборная Италии, третье заняли американцы.