Шесть детей погибли в результате падения с батута в Австралии

Шесть детей погибли в результате падения с надувного батута в одной из школ австралийского штата Тасмания. Кроме того, девять детей серьезно пострадали.

«Девять детей серьезно пострадали в результате инцидента, который произошел в четверг. К сожалению, в настоящее время шестеро детей умерли», - цитирует вещательная корпорация ABC слова комиссара полиции Даррена Хайна.

Во время традиционного праздника по случаю окончания года в начальной школе Девонпорта надувной батут подняло ветром в воздух на высоту около 10 метров. В момент подъема на батуте находились ученики, которые вскоре упали с него.

Ранее, в августе, ребенок получил травмы во время игры на батуте в Петропавловске-Камчатском. Прокуратурой была организована проверка по факту инцидента.