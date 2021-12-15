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Матвиенко назвала странной позицию главы Минпросвещения по закону об образовании

Анна Касаткина
15:47 15.12.2021
О недопустимости поведения министра спикер Совфеда намерена сообщить в правительство.
Матвиенко назвала странной позицию главы Минпросвещения по закону об образовании
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию при доработке поправок в закон об образовании. Верхняя палата парламента отклонила изменения из-за необходимости внести технические правки.

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», - сказала она.

По ее словам, вместо этого Кравцову следовало бы включить конструктивный подход и доработать документ. Матвиенко также заявила, что намерена сообщить в правительство о недопустимости подобного поведения, и подчеркнула, что никто не может заставить сенаторов действовать вне правового поля.

Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. Как ранее рассказала Матвиенко, во втором чтении в Госдуме из текста вычеркнули два слова, которые «концептуально поменяли закон».

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