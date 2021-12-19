Собянин рассказал, будут ли введены ограничения из-за COVID-19 перед Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы на данный момент могут спокойно жить в соответствии с теми коронавирусными ограничениями, которые существуют сейчас. Если потребуются нововведения, говорит мэр, то о них москвичам обязательно объявят заранее.

«Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», - рассказал Собянин в фильме «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Он также подчеркнул, что в Москве принимаются достаточно жесткие решения тогда, когда рост заражаемости COVID-19 неконтролируем или плохо контролируем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента тоже погибают от COVID-19. Он же отметил, что часть сотрудников стараются переводить на удаленную работу.