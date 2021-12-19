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В Москве побит рекорд атмосферного давления 1996 года

Анна Назайкина
15:28 19.12.2021
Как отмечается, показатели атмосферного давления могли достигнуть таких рекордных отметок из-за глубокого североатлантического циклона.
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1996 года
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Метеорологи сообщили, что сегодня, 19 декабря, в Москве на главной метеостанции города - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое давление, оно составило 730,6 мм ртутного столба. Таким образом, этот показатель попил рекорд 1996 года.

«В 5 часов утра на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Таким образом, был обновлен рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.)», - сообщается на сайте «Метеоновости».

Было отмечено, что показатели атмосферного давления могли достигнуть таких рекордных отметок из-за глубокого североатлантического циклона.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о 30-сантиметровых сугробах. По словам синоптика, такая внушительная высота снежного покрова ожидается в столице в следующие выходные.

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