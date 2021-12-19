Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия COVID-19 закончится, когда 70-75% населения будут иметь антитела. По словам микробиолога, это можно сделать при условии, если такое количество людей пройдет вакцинацию от коронавируса в течение шести месяцев.

«Когда 70-75% населения у нас будет иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», - сказал Гинцбург в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 62% российских граждан, достигших возраста выше 60 лет, прошли первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент прививки. Кроме того, в России за последние сутки коронавирус обнаружили у 27 967 человек.