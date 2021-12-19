Украина пожаловалась Западу на недостаток наступательного оружия

Украина хотела бы получать не только оборонительное, но и наступательное вооружение от западных партнеров. С таким заявлением выступил министр обороны государства Алексей Резников на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

«Если будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного», — приводят слова министра «Известия».

Резников также призвал Запад ввести экономические и политические санкции против России. Он заявил, что Украине не хватает средств радиоэлектронной разведки, противоракетных комплексов и киберзащиты. Кроме того, по словам главы военного ведомства, стране необходимо усиливать свой флот.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу после того, как Госбюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.