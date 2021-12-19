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Высоту МКС скорректируют из-за старта корабля «Союз МС-21»

Ян Брацкий
13:42 19.12.2021
После завершения маневра средняя высота полета станции составит около 415,5 км. над поверхностью Земли.
Высоту МКС скорректируют из-за старта корабля «Союз МС-21»
© Фото: Роскосмос
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Орбиту полета Международной космической станции (МКС) придется скорректировать. Сообщение об этом распространили в Роскосмосе. Маневр выполнят с помощью двигателей пристыкованного космического грузовика «Прогресс МС-18».

«В соответствии с программой полета Международной космической станции на 24 декабря 2021 года запланирована коррекция высоты орбиты МКС», - цитирует ТАСС сообщение Роскосмоса.

По предварительной информации, двигатели «Прогресса» включат в 04:18 по московскому времени, они проработают 561,2 секунды. В результате данного маневра, высота полета орбитальной станции уменьшится примерно на 1,8 км. и составит около 415,5 км. над поверхностью Земли.

«Целью маневра является формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году», - добавили в Роскосмосе.

В момент проведения маневра на борту станции будут находиться россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Сейчас на околоземной орбите также находятся космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и его помощник Едзо Хирано.

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