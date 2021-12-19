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«Может оторвать руку»: пиротехник рассказал, как не надо запускать фейерверки

Роман Захаров
13:53 19.12.2021
Эксперт дал советы, как использовать пиротехнические средства на улице и в помещении.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Arshon Bozorgi, Unsplash
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В России и во всем мире приближают новогодние праздники - время длительных каникул, пышных застолий и ярких салютов. Фейерверки, однако, помимо своей красочности и зрелищности, имеют и другую сторону - высокую пожароопасность и риск получить серьезную травму. О том, как не пострадать от пиротехнических средств, в беседе со «Звездой» рассказал пиротехник Игорь Алексеев.

В первую очередь эксперт напомнил, что запускать фейерверки лучше в специально отведенных местах и в трезвом состоянии.

«Отведенные места. В Москве есть специально отведенные места для запусков фейерверков. Пункт №1: на трезвую голову. То есть - в нужном месте, в нужном состоянии. Ни в коем случае не заглядывать в стволы эти, которые стреляют, крепить надежно, благо снег есть, на плоской, ровной и твердой поверхности, чтобы это не перевернулось. Если это ракета, то не привязывать ее за хвост, потому что ракета улетает вместе с хвостом. Там надо прочно крепить стартовую площадку - это такая трубочка, которая идет в комплекте с ракетами. Не носить петарды в кармане, потому что многие петарды зажигаются от терки. Это может сработать в кармане, вытащить вы не успеете и будут серьезные травмы», - объяснил пиротехник.

Говоря о доме, Алексеев отметил, что внутри помещения нельзя использовать ничего, кроме бенгальских огней или настольных «фонтанов». Также он предупредил об опасности запуска пиротехники с балкона.

«Дома - это только бенгальские огни. Вся пиротехника - это условно безопасная вещь: если вы пользуетесь инструкцией, то это безопасно. Шаг в сторону - сразу опасно. Бенгальские огни, настольные "фонтаны" есть. Ни в коем случае нельзя тушить настольные "фонтаны", и вообще пиротехнику тушить нельзя: может все пойти не так. Будет не лучше, а хуже. Допустим: берете этот настольный "фонтан", затыкаете ему сопло. В итоге давление возрастает, температура возрастает, скорость реакции идет в геометрической прогрессии и может вообще руку оторвать. Поэтому, строго по инструкции. И дома - что-то из такого, очень маленького: бенгальские огни, настольные "фонтанчики". Не запускайте и ничего не кидайте вниз с балконов. Потому что свободно падающее тело может отклониться в сторону. Соответственно, если вы что-то кинули сверху, то это может влететь кому-то в окно. Даже если нет ветра, а если есть ветер - еще хуже. И стрелять с балкона ни с чего нельзя: вы там надежно не закрепите, а с рук стрелять нельзя», - поделился знаниями специалист.

Ранее основатель известной финтех-компании Павел Гужиков дал советы россиянам, желающим сэкономить на новогодних подарках для своих близких. 

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