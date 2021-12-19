Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД

Министерство внутренних дел России назвало причину неполадок в работе информационной системы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Как сообщается, сбой произошел из-за того, что серверы в результате коммунальной аварии залило водой.

«В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится на сайте «МВД Медиа».

Ранее стало известно, что региональные подразделения Госавтоинспекции из-за сбоя приостановили оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией ТС, выдачей водительских прав. Также был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Впоследствии Министерство внутренних дел РФ принесло извинения за доставленные неудобства.