Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Анна Назайкина
10:59 16.12.2021
Погоду в Москве определит циклон, который будет находиться к северо-востоку от города, рассказал Вильфанд.
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Жителей столичного региона с понедельника, 20 декабря, ожидает аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется», - заявил специалист.

Как добавил Вильфанд, во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода превратится в «по-настоящему холодную».

«Температура будет уже минус 16-21 градус ночью, а днем - минус 12-17 градусов. Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит», - сказал синоптик.

Ранее в Москве и области из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23.00 четверга, 16 декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 В стране и мире
Видео
Автоэксперт рассказал, как введение новых правил подготовки водителей в РФ повлияет на учебный процесс
10:50 Армия
Видео
Счет на секунды: расчеты С-400 в Крыму продемонстрировали скорость перехода в боевой режим
09:13 В стране и мире
Подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей кассир из Ачинска арестована на два месяца
09:09 В стране и мире
СМИ усомнились в новизне рассекреченных «откровений» ЦРУ об убийстве Кеннеди
08:36 В стране и мире
Самолет МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту Иркутска
Популярное
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.