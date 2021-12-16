Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Жителей столичного региона с понедельника, 20 декабря, ожидает аномальное похолодание. По прогнозам синоптиков, крупный циклон вызовет понижение температурных показателей до 17-21 градуса мороза. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник начинаются кардинальные изменения в погоде. Это связано с тем, что циклон, даже циклонище, который будет находиться к северо-востоку от Москвы, будет ее определять. Понижение температуры будет в ночь на понедельник до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется», - заявил специалист.

Как добавил Вильфанд, во вторник, 21 декабря, температура будет идти на понижение, погода превратится в «по-настоящему холодную».

«Температура будет уже минус 16-21 градус ночью, а днем - минус 12-17 градусов. Предварительные расчеты говорят, что и в среду повышения температуры ожидать не стоит», - сказал синоптик.

Ранее в Москве и области из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 23.00 четверга, 16 декабря.