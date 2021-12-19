Врач объяснила, как сберечь волосы в сильные морозы

Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в беседе со «Звездой» дала россиянам несколько советов, как сохранить здоровье волос и кожи головы в зимний период. Медик, в частности, развеяла популярный миф о вреде частого мытья волос.

«Мы моем голову для того, чтобы соблюдать гигиену так же, как вы моете руки. Слишком часто не мыть руки вы не задумываетесь. Вы моете по мере загрязнения. Здесь то же самое. Моем голову по мере загрязнения», - сказала она.

Специалист предупредила, что в зимнее время из-за шапок, из-за перепада температур мыть голову, скорее всего, придется чаще. Однако, по словам Галлямовой, это совершенно не вредит волосам.

«Излишки кожного сала, которые накапливаются и вы их не смываете, навредят волосам и коже волосистой части головы, вызывая при этом себорею. Нужно мыть голову по мере загрязнения», - объяснила трихолог.

Также врач ответила на вопрос о вреде сухих шампуней для здоровья кожи головы. Такими средствами, заявила медик, можно пользоваться при условии индивидуальной переносимости.

«Они вредны, если вы их хорошо переносите. Не все их переносят по той же самой причине. У всех индивидуальное количество кожного сала выделяется. Если его слишком много и вы туда сухой шампунь, то, соответственно, может возникнуть раздражение. Если вы его переносите, можете использовать, конечно, сухой шампунь», - добавила Галлямова.

Кроме того, трихолог рассказала, как ухаживать за кончиками волос, которые из-за сильного мороза, перепада температур и сильного ветра могут сильно сушиться.

«Единственный способ - это прятать их под шапку. Больше у вас никак не получится защитить их от внешнего воздействия. Естественно, бальзамы, маски», - посоветовала медик.

Ранее трихолог Наталья Шаманская рассказала, что COVID-19 наносит сильный удар по всему организму человека, в том числе по волосам, которые из-за инфекции становятся тусклыми, безжизненными и начинают выпадать.