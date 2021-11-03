Врач назвала причины выпадения волос после COVID-19

COVID-19 наносит сильный удар по всему организму человека, в том числе по волосам, которые из-за инфекции становятся тусклыми, безжизненными и начинают выпадать. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог Наталья Шаманская в беседе с «Известиями».

Для этого, утверждает специалист, есть несколько причин. Во-первых, сильнейшая интоксикация организма после получения противовирусной терапии. Во-вторых, воздействие самого вируса, который оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, располагающиеся в непосредственной близости от волосяных фолликул. При перечисленных воздействиях на организм может наблюдаться так называемая диффузная алопеция - равномерное выпадение волос по всей поверхности головы.

Еще одна форма алопеции - гнездовое очаговое выпадение волос. Причина этого явления - сбой в работе иммунной системы.

Врач также сообщила, что если человек тяжело перенес COVID-19 и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, то у него может происходить ишемическое выпадение волос, при котором нарушается кровообращения в зоне роста самого волоса. При этом иногда наблюдается развитие необратимых процессов: некроз кожи либо рубцевание.

«Еще один вид (выпадения волос - прим. ред.) - так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все` та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии. Волосы выпадают везде и одновременно. После того как токсическое действие проходит, рост волос возобновляется», - поделилась знаниями медик.

Кроме того, Наталья Шаманская рассказала, что помимо выпадения волос после коронавирусной инфекции у пациентов может появляться большое количество седых волос. Это, по словам врача, связано с дефицитом питания, которое испытывает человеческий организм во время COVID-19.