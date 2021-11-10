Эксперты высказались об отмене обязательного ТО правительством

Сначала в лету «канули» разноцветные талончики с кружками, соответствующими месяцу прохождения техосмотра. Сейчас от обязательного ТО и вовсе освободят всех владельцев личного транспорта. Эксперты называет действующий институт техосмотра - старой баржей, которую ежегодно пытаются вытащить из воды.

«Реальных движений в сторону улучшений ситуации не случилось. В России меньше 4% ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния авто, а все остальное: превышение скорости, пьяное вождение и так далее», - прокомментировал автоэксперт Егор Васильев.

Регулярный техосмотр для водителей давно стал формальностью. Диагностическую карту покупают в интернете, не показывая реальное состояние транспортного средства.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра принят в первом чтении Госдумы. Перед этим документ неоднократно обсуждался с органами МВД.

Прохождение техосмотра останется обязательным для такси, автомобилей физических лиц и другого транспорта, перевозящего пассажиров в служебных и коммерческих целях. А добровольное прохождение ТО обычными гражданами предлагают поощрять.

«Правильно стимулировать людей за счет получения по франшизе половину выплаты при или всю выплату ДТП или при страховании получать скидку при получении ОСАГО. Здесь стимулирование показывать больший результат чем обязательно ТО», - рассказал Председатель Координационного совета Федерации автовладельцев Сергей Канаев.

Российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения техосмотра сэкономят более 100 миллиардов рублей. Эдгард Смереко давно занимается диагностикой и ремонтом автомобилей. Как специалист он негативно относится к новому законопроекту, так как видит с какими проблемами приезжают водители.

«Сам автомобилист порой не подозревает, что у него есть дефекты на автомобиле. Разница тормозных усилий - это не выявит никто, только на пункте ТО. И регулировка фар, которая может ослепить встречный поток, автомобилист этого не увидит и не поймет», - добавил владелец пункта техосмотра Эдгард Смереко.

По дорогам страны сейчас ездит около 55 миллионов машин, которые еще находятся на гарантии и проходят регулярное техобслуживание, а не техосмотр. А водители более старых транспортных средств, по мнению специалистов, и так трепетно относятся к техническому состоянию.