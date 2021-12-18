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Мясников назвал ухо одной из причин частых головокружений

Ян Брацкий
09:56 18.12.2021
Доктор посоветовал не торопиться с походом к невропатологу при возникновении неприятных симптомов, а сперва обследовать внутреннее ухо.
Мясников назвал ухо одной из причин частых головокружений
© Фото: Edward Jenner, Pexels
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Периодические приступы головокружения могут быть вызваны заболеваниями внутреннего уха. Об этом рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Он призвал не спешить записываться на прием к невропатологу, а сначала посетить лора.

«Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, поэтому с головокружением идут к невропатологу», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Однако, не каждый отоларинголог знает, как распознать причины частых головокружений и как действовать в данной ситуации, когда лекарства не помогают, отметил Мясников.

«Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения», - заключил врач.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог Ольга Козлова рассказала о дополнительных причинах, способствующих возникновению головокружений у пациентов. Она пояснила, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены и, таким образом, нарушается работа вестибулярного аппарата, вызывающая головокружение. В то же время люди молодого возраста могут испытывать головокружения при нехватке витамина В12 или дефицита железа.

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