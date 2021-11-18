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Доктор раскрыла неожиданную причину возникновения головокружений

Марина Крижановская
19:08 18.11.2021
Врач сообщила, что зачастую за этим кроются неоднозначные причины и даже заболевания.
Доктор раскрыла неожиданную причину возникновения головокружений
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press
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Доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог Ольга Козлова рассказала о дополнительных причинах, способствующих возникновению головокружений у пациентов. Так, сообщает доктор, что причиной может являться и неправильный прикус. Она пояснила, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены и, таким образом, нарушается работа вестибулярного аппарата, вызывающая головокружение. В то же время люди молодого возраста могут испытывать головокружения при нехватке витамина В12 или дефицита железа.

«Еще одна причина - это межпозвоночная грыжа. Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение», - приводит ее слова Москва 24.

Специалист дополняет, что анемия или малокровие приводят клетки головного мозга к кислородному голоданию, таким образом, они не насыщаются кислородом в полном объеме.  Она добавила, что неправильно подобранные очки также становятся причиной головокружения. Многие пациенты назначают их себе сами, не подбирая диоптрии, правильное расстояние, что приводит к нарушению процесса аккомодации.

«Многие лекарственные препараты могут приводить к головокружению. Чаще всего причиной является прием антибактериальных препаратов. На втором месте противовоспалительные средства», - добавила специалист.

Она рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Головокружения могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний, например, об артериальной гипертензии, опухоли головного мозга и наблюдаться у пациентов с сахарным диабетом.

Терапевт Ольга Козлова посоветовала при появлении  головокружения принять горизонтальное положение или присесть. Она сказала, что голову лучше опустить, прижать к коленям и сфокусировать взгляд на неподвижном предмете.

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