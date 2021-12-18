Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Евросоюз выступил за обсуждение европейской безопасности в рамках существующих форматов

Ян Брацкий
09:27 18.12.2021
Накануне МИД РФ опубликовал проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.
Евросоюз выступил за обсуждение европейской безопасности в рамках существующих форматов
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
Читайте нас на:

Власти Евросоюза выступают за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя предложенные Россией принципы по закреплению гарантий безопасности.

«Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия - НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», - приводит РИА Новости слова Стано.

Чиновник напомнил, что позиция официального Брюсселя заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил готовность Вашингтона к диалогу с Москвой. По его словам, Россия озвучила свои обеспокоенности, а США предложат обсудить свои. Ранее российские дипломаты передали американской стороне проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.