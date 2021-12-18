Евросоюз выступил за обсуждение европейской безопасности в рамках существующих форматов

Власти Евросоюза выступают за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя предложенные Россией принципы по закреплению гарантий безопасности.

«Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия - НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», - приводит РИА Новости слова Стано.

Чиновник напомнил, что позиция официального Брюсселя заключается в том, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

В свою очередь, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил готовность Вашингтона к диалогу с Москвой. По его словам, Россия озвучила свои обеспокоенности, а США предложат обсудить свои. Ранее российские дипломаты передали американской стороне проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.