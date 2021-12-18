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Первый борт Минобороны РФ с гумпомощью приземлился в Кабуле

06:30 18.12.2021
Обратным рейсом вернутся эвакуированные россияне, граждане Киргизии и афганские студенты.
Первый борт Минобороны РФ с гумпомощью приземлился в Кабуле
© Фото: Минобороны России
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Первый самолет из группировки военно-транспортной авиации (ВТА) Минобороны России с гуманитарным грузом для Афганистана приземлился в аэропорту Кабула. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский в Кабул. Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России с гуманитарной помощью совершил посадку в аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан. На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По поручению главы российского государства Владимира Путина, самолетами ВТА Минобороны с территории Афганистана будет вывезено более 300 граждан РФ в рамках четвертой эвакуации, добавили в ведомстве. Помимо наших соотечественников, в Россию отправятся граждане Киргизии и проходящие обучение в российских вузах афганские студенты.

Ранее сообщалось, что три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Самолеты Минобороны доставили более 200 пассажиров.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев

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