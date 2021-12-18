От Т-34 до «Арматы»: легендарный «Уралвагонзавод» отмечает юбилей

Дрифтом на «Армате» отметили сразу два юбилея нижнетагильские танкостроители. Легендарному «Уралвагонзаводу» исполняется 85 лет, а его главному КБ - 80, и к памятным датам они пришли с достойными результатами. На тренировочной площадке самый современный и продвинутый танк мира показывает, что в маневренности равных ему нет.

В танке Т-14 применены революционные решения в области компоновки и активной защиты. «Армата» появится в войсках до конца года - сухопутные части должны получить 20 единиц.

Впрочем, гордятся тагильчане и прошлым - рядом с «Арматой» на танкодроме показали свои возможности и грозный Т-90М, который по-прежнему не уступает западным конкурентам, и танк Победы Т-34. Все три машины будто олицетворяют три эпохи развития стратегического предприятия.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Вадим Михеев