Последний рывок: как модификации МиГ-31 и Т-90, а также «Армата» готовятся к госиспытаниям

Нижегородский завод «Сокол» - одно из старейших авиастроительных предприятий страны. Основанный еще в начале 30-х, только в годы Войны он выпустил около 20 тысяч самолетов. А шеф-пилотом «Сокола» долгое время был легендарный Валерий Чкалов. Сегодня здесь обновляют дальние истребители-перехватчики семейства МиГ.

В цехе проходят ремонт и глубокую модернизацию сверхзвуковые перехватчики Миг-31. Если говорить проще, здесь самолету полностью меняют всю «начинку». Здесь же машины готовят к использованию нового вооружения, в том числе гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Полный цикл модернизации МиГ-31 проходит менее чем за год - его боевая эффективность с новым вооружением возрастает почти в три раза. Причем в модернизированных машинах не осталось иностранных компонентов, все комплектующие отечественные. Как «Сокол» выполняет гособоронзаказ, проверил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

А в Арзамасском машиностроительном заводе производят бронеавтомобили «Тигр» и другую колесную бронетехнику. В том числе и новейшие образцы на базе платформы «Бумеранг», к госиспытаниям которых планируют приступить уже весной.

«Машина в настоящее время прошла предварительные испытания с положительным результатом. Дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания. После них будет проведена межведомственная комиссия, машина будет готова к организации серийного производства. Государственные испытания планируется начать в марте-апреле 2022 года», - рассказал начальник 154-го военного представительства Юрий Чикин.

Тактико-технические характеристики нового БТРа К-17 «Бумеранг» держатся в тайне, но чтобы почувствовать мощь этой машины, достаточно просто оказаться рядом.

Мощными темпами идет выполнение оборонного заказа и на крупнейшем в мире предприятии по производству танков – Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Главком сухопутных войск Олег Салюков лично занимает место командира танка в башне модернизированного Т-90, ставшей значительно просторнее.

Основная особенность танка Т-90М «Прорыв» - его башня. Она стала значительно больше, защищеннее, но главное - это новая система вооружения. Здесь реализован принцип «Охотник-стрелок». Он позволяет командиру танка находить цель и передавать целеуказания в автоматическом режиме. После чего стрелку-наводчику остается лишь нажать на кнопку.

Помимо модернизированных Т-90 завод начинает поставки в войска новейших танков на базе «Армата», первая партия поступит уже в конце этого года.

«Танки на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 планируются к поставке в количестве 20 единиц до конца 2021 года. Машины собраны, находятся на этапе пробеговых предъявительских испытаний», - рассказал ВРИО начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин.

До выхода в серию «Армате» остается последний рывок - испытания в войсках. Первые 20 машин будут направлены в строевые части именно для этих целей. Производство новейших танков это прямой диалог производителя с заказчиком. Предприятия, работающие на оборонное ведомство, в полном объеме и соблюдая все сроки, выполняют свои обязательства. И в случае необходимости готовы еще увеличить объемы производства.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Валентин Гвоздев