Венесуэла и Белоруссия договорились о двустороннем авиасообщении

Венесуэла подписала двустороннее соглашение об установлении авиасообщения с Белоруссией. С таким заявлением в ходе комиссии двух стран выступил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

«Мы подписали соглашение в области воздушного транспорта, о сообщении между Белоруссией и Венесуэлой. У Белоруссии через Венесуэлу установится сообщение с Южной Америкой, с другими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а Венесуэла через Белоруссию получит сообщение с миром», – цитирует политика ТАСС.

По мнению Мадуро, регулярные авиарейсы между Белоруссией и Венесуэлой позволят увеличить поток туристов в последней. Он также отметил, что президент Лукашенко и вся Белоруссия могут рассчитывать на поддержку и солидарность его страны.

Сообщается, что в ходе заседания были также подписаны документы, устанавливающие сотрудничество в сфере производства продуктов питания, торговли, нефтехимии и восстановления работы завода, производящего грузовики и сельскохозяйственные машины.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор введет карантин для въезжающих в РФ из Кении.