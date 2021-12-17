Роспотребнадзор введет карантин для въезжающих из Кении

Роспотребнадзор введет карантин для въезжающих в РФ из Кении. Соответствующее поручение дали ведомству дали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляции», - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале российского кабмина.

Уточняется также, что во время карантина граждане должны дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Помимо этого, Роспотребнадзору поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус для прибывающих из Кении.

Россия открыла авиасообщение с Кенией в конце сентября. В среду, 15 декабря, стало известно, что в стране выявили первые случаи омикрон-штамма COVID-19.