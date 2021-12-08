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В Госдуме предложили ограничить запуск салютов

Светлана Иванова
13:09 08.12.2021
Фейерверки следует запускать на специальных площадках, список которых будут определять местные власти, считает депутат Владимир Бурматов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В России необходимо отказаться от практики повсеместного использования салютов. Такого мнения придерживается первый замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе со «Звездой». По мнению депутата, фейерверки следует запускать на специальных площадках, определять список которых предлагается местным властям.

«Мое предложение заключается в том, чтобы местные власти, мэры городов отвели специальные места для запуска пиротехнической продукции, фейерверков и так далее, это касается только серьезных пиротехнических изделий, потому что понятно, что бенгальские огни, например, сами разберутся, где зажигать», - пояснил Бурматов.

На этих площадках, по мнению депутата, во время массовых гуляний должны находиться оперативные службы, чтобы вовремя отреагировать на возможное ЧП, в этом случае риски вреда здоровью и ущербу имуществу будут минимальными.

В требования к этим площадкам Бурматов включил отдаленность от объектов с большим числом животных, чтобы те не пугались хлопков пиротехники.

Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов, в свою очередь, счел подобные предложения слишком жесткими. По словам специалиста, с точки зрения горючей нагрузки фейерверки опасности не представляют.

«Фейерверк, который запускается, скажем так, вне плотной застройки, никакой опасности с точки зрения пожарной безопасности не несет. Он может нести опасность физическую людям, которые его запускают: могут взрываться эти устройства, их могут направлять друг на друга шалящие люди или что-то. Но сама по себе горючая нагрузка при его запуске для окружающей среды неопасна, там нет такого количества горючей нагрузки...  Другое дело, когда пытаются запускать фейерверки в плотной застройке, эта петарда попадает на балкон, где хранится какая-то горючая нагрузка, возникает пожар», - указал Кузнецов.

При этом использование пиротехники в районах с плотной застройкой действительно стоит ограничить из-за риска возникновения пожара, заключил специалист.

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