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Ученые назвали вероятность повторного заражения омикрон-штаммом

Майя Мусиенко
04:18 18.12.2021
По данным исследователей, риск повторного заболевания новым вариантом коронавируса увеличился в пять раз.
Ученые назвали вероятность повторного заражения омикрон-штаммом
© Фото: Sascha Steinach, globallookpress
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Переболевшие COVID-19 люди в пять раз сильнее рискуют повторно заразиться штаммом «омикрон». К такому выводу пришли ученые британского Имперского колледжа в Лондоне.

Согласно опубликованным на сайте колледжа результатам исследования, раньше естественный иммунитет защищал переболевших коронавирусом от повторного заражения в течение полугода с вероятностью в 85%. С появлением омикрон-штамма этот показатель снизился до 19%, пишет 360.

Также ученые предположили, что две дозы вакцин Pfizer или AstraZeneca будут эффективны против омикрона только в 20% случаев, а уровень защиты при применении бустерной дозы увеличится до 55-80%.

Ранее сообщалось, что в Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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