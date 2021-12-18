В Египте выявили три первых случая заражения омикрон-штаммом

В Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Хусам Абдель Гаффар.

По его словам, положительные тесты на новый штамм коронавируса были выявлены у прибывших из-за рубежа в Каирском международном аэропорту.

«Они изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими», - сказал он, передает «Аш-Шурук».

Кроме того, сообщается, что у двоих заразившихся никак не проявляются симптомы коронавируса. У третьего есть признаки болезни, однако она протекает в легкой форме, без осложнений.

Штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения назвала мутировавший вариант вируса «омикрон». Сейчас его обнаружили уже в 77 странах мира, в том числе в России.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что штамм коронавируса «омикрон» только начал распространяться в США, но этот процесс неминуем. В связи с этим политик призвал американцев вакцинироваться от COVID-19.

По его словам, циркуляция нового штамма коронавируса ускорится в стране в начале 2022 года. И единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.