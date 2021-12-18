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Посол России объяснил отношение США к «Северному потоку-2»

Виктория Ивашечкина
03:49 18.12.2021
Анатолий Антонов отметил, что Россия неоднократно заявляла, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.
Посол России объяснил отношение США к «Северному потоку-2»
© Фото: Stefan Sauer, globallookpress
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что угрозы Вашингтона в адрес участников проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются недобросовестной конкуренцией.

«Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции», - подчеркнул дипломат в интервью журналу Newsweek

Анатолий Антонов также напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. Напомним, строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября этого года. Две нитки газопровода длиной 1224 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что правительство Германии призывает Конгресс США отказаться от введения санкций против газопровода «Северный поток - 2». Это связано с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к американской стороне.

В засекреченном документе, который был направлен законодателям в Вашингтоне посольством ФРГ, сказано, что Германия «полна решимости успешно реализовать» ранее достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля для того, чтобы «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

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