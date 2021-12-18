Назван прием, который повышает бодрящий эффект от кофе

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала о том, как добиться максимального бодрящего эффекта от кофе, а также об особенностях употребления данного напитка зимой. Эксперт, в частности, напомнила, что злоупотребление кофе иногда приводит к тому, что он перестает бодрить.

«Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым», - сказала Блохина, передает Sputnik.

По ее словам, усилить восприимчивость организма к напитку можно простым способом: реже прибегать к помощи кофе.

«Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», - уточнила она.

Татьяна Блохина предложила способ сделать чашку кофе максимально эффективным средством против вялости.

«Есть прием, который называется power nap - вздремнуть днем, выпив перед этим чашку кофе. Кофеин начинает действовать примерно через тридцать минут, поэтому, если вы поспите в это время, то организм немного перезагрузится», - объяснила ученый.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на другие напитки, содержащие кофеин. Например, на зеленый и черный чай. Однако, по ее словам, зимой лучше в первую очередь работать над режимом дня, иммунитетом, питанием.

Ранее диетолог Светлана Панченко заявила, что всем людям, привыкшим пить кофе и, особенно, пьющим его ежедневно, стоит в порядке эксперимента отказаться от этого напитка на две недели.

По ее словам, кофеин может оказывать заметное негативное влияние на желудочную секрецию, что ведет к худшему усвоению железа и белков. При этом патогенная микрофлора в кишечнике в таких условиях разрастается.