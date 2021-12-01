Диетолог рассказала, что произойдет после полного отказа от кофе

Всем людям, привыкшим пить кофе и, особенно, пьющим его ежедневно, стоит в порядке эксперимента отказаться от этого напитка на две недели. Такую рекомендацию дала диетолог Светлана Панченко.

Специалист объяснила, что кофеин может оказывать заметное негативное влияние на желудочную секрецию, что ведет к худшему усвоению железа и белков. При этом патогенная микрофлора в кишечнике в таких условиях разрастается.

Еще одним возможным эффектом кофе может быть выброс желчи, способный как помочь организму, так и навредить. Так, при наличии запоров, напиток может послужить мягким слабительным. Однако же ускоренная эвакуация пищевого комка не дает извлечь из еды все полезные вещества.

Такой же палкой о двух концах является способность напитка стимулировать ЦНС и повышать давление. Гипотоникам такое действие будет полезно, тогда как люди с нормальным давлением рискуют увеличить опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также кофе - антиоксидант. Но при злоупотреблении может способствовать вымыванию минералов из организма», - приводят слова диетолога РИА Новости.

Кроме того, как отметила Панченко, две-три чашки хорошего зернового кофе в день могут поднимать настроение за счет стимулирования выработки серотонина. При злоупотреблении же кофеин вызывает нарушение сна, эмоциональные и энергетические качели и раздражительность.

Ранее терапевт и врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, как можно совершенно безвредно использовать кофе при чувствительности к скачкам атмосферного давления. Она посоветовала вдыхать аромат свежего кофе из банки, чтобы ощутить прилив бодрости.