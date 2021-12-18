Голикова призвала провести праздники в режиме COVID-free

Нельзя чтобы новогодние праздники запустили новую волну заболеваемости коронавирусом в России, стоит провести это время в режиме COVID-free. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — цитирует политика стопкоронавирус.рф.

Вице-премьер отметила, что российским регионам следует нарастить темпы вакцинации от коронавируса перед новогодними праздниками. По ее словам, за неделю ситуация с COVID-19 ухудшилась в Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской, Тамбовской и Челябинской областях, а также в республиках Алтай, Башкортостан, Дагестан и Чувашия. Улучшение, сообщила Голикова, наблюдается в Белгородской и Калининградской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

Ранее вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 58,2%.