Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 58,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 58,2%. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%», - приводит оперштаб по борьбе с COVID-19 слова Голиковой.

Кроме того, она отметила, что распространение омикрон-штамма коронавируса вызывает обеспокоенность. Вице-премьер обратила внимание на необходимость вакцинации, которая усиливается в связи с появлением новых вариантов этого опасного вируса.

«Распространение нового штамма "омикрон" вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад, - также прийти на прививочный пункт», - заявила она.

Также Голикова подчеркнула, что приближающиеся новогодние праздники не должны стать причиной нового витка заболеваемости, следует соблюдать введенные ограничения.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 743 человек, причем у 7,6% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 37 437 россиянам, скончались - 1 080. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 10 159 389.