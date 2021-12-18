Байден готовит обращение к нации из-за омикрон-штамма коронавируса

Президент США Джо Байден собирается выступить с обращением к нации в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19 в стране.

«Байден выступит с речью во вторник о распространении омикрон-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», – сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Кроме того, по данным СМИ, американский лидер планирует дополнить уже обнародованный «зимний план» и рассказать, какой зима может стать для тех, кто решил не сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.