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Байден готовит обращение к нации из-за омикрон-штамма коронавируса

Майя Мусиенко
23:51 18.12.2021
Сообщается, что президент намерен предупредить невакцинированных об опасностях.
Байден готовит обращение к нации из-за омикрон-штамма коронавируса
© Фото: MediaPunch, globallookpress
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Президент США Джо Байден собирается выступить с обращением к нации в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19 в стране.

«Байден выступит с речью во вторник о распространении омикрон-варианта. Он расскажет о новых шагах администрации для помощи сообществам», – сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Кроме того, по данным СМИ, американский лидер планирует дополнить уже обнародованный «зимний план» и рассказать, какой зима может стать для тех, кто решил не сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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