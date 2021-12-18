Российские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 9-й Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Она проходила в Румынии в дистанционном режиме.

«Российские школьники удостоены золотых медалей на 9-й Международной олимпиаде по информатике», - сказано в сообщении в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

В состав российской команды входили: Федор Ромашов, Данил Клищ, Александр Бабин и Антон Степанов. Кроме того, они стали обладателями золотых медалей, а Федор Ромашов занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл.

Международная олимпиада Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года.

В ноябре женская сборная России победила испанок во втором раунде командного чемпионата Европы по шахматам. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок.

Чемпионат проходит на курорте Терме Чатеж в Словении. Черными фигурами победили Александра Горячкина и Полина Шувалова, а белыми - Валентина Гунина и Алина Кашлинская.