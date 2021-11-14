Спорт Сборная России одержала вторую победу на женском командном ЧЕ по шахматам Кира Тило Поединок с Испанией завершился со счетом 4:0 в пользу российских шахматисток. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Женская сборная России победила испанок во втором раунде командного чемпионата Европы по шахматам. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиянок. Чемпионат проходит на курорте Терме Чатеж в Словении. Черными фигурами победили Александра Горячкина и Полина Шувалова, а белыми - Валентина Гунина и Алина Кашлинская. В октябре россиянки выиграли командный чемпионат мира по шахматам. Отечественная женская сборная по шахматам второй раз выиграла чемпионат мира. В прошлый раз россиянки праздновали триумф в 2017 году, став первыми в соревнованиях в Ханты-Мансийске. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика