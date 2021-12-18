Нидерланды закрываются на жесткий карантин

В Нидерландах вводится жесткий карантин. Об этом объявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Как отметил глава правительства, такая необходимость вызвана слишком быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса.

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», - цитирует ТАСС заявление Рютте.

В стране продолжатся спортивные турниры, однако зрители на них допущены не будут. Все учебные заведения будут закрыть. Жителям Нидерландов также настоятельно рекомендуют работать из дома и не звать в гости более двух человек. На рождественские праздники можно будет принять до четырех человек.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 люди в пять раз сильнее рискуют повторно заразиться штаммом «омикрон». Согласно новым исследованиям, раньше естественный иммунитет защищал переболевших коронавирусом от второго заражения в течение полугода с вероятностью в 85%. С появлением омикрон-штамма этот показатель снизился до 19%.