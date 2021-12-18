В Лондоне объявили ЧП из-за роста числа заражений «омикроном»

В Лондоне ввели режим чрезвычайного положения. Такое решение принял мэр города Садик Хан. Причина - рост числа зараженных омикрон-штаммом.

«Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев "омикрона": в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии», - приводит его слова Sky News.

По последним данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в Лондоне выросли на 28 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее британские исследователи выяснили, что у пациентов с омикрон-штаммом встречается повышенная утомляемость, насморк, частое чихание, головная боль и першение в горле. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание на внезапную потерю аппетита.