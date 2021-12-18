Зеленскому предрекли судьбу покинувшего Украину Порошенко
Президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть судьба бывшего лидера страны Петра Порошенко. Этого не исключил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.
«Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», - сказал он в эфире телеканала «Наш».
Ранее Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса. Он отправился в Турцию и Польшу после того, как Госбюро расследований попыталось вручить ему повестку.
Ожидается, что сперва политик прибудет в резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 20 и 21 декабря в Польше бывший глава государства примет участие в конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».