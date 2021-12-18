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Зеленскому предрекли судьбу покинувшего Украину Порошенко

Иван Линдеманн
18:46 18.12.2021
Ранее Петр Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса.
Зеленскому предрекли судьбу покинувшего Украину Порошенко
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть судьба бывшего лидера страны Петра Порошенко. Этого не исключил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», - сказал он в эфире телеканала «Наш».

Ранее Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса. Он отправился в Турцию и Польшу после того, как Госбюро расследований попыталось вручить ему повестку.

Ожидается, что сперва политик прибудет в резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 20 и 21 декабря в Польше бывший глава государства примет участие в конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

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