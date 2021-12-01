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Россияне пожаловались на подскочившие из-за омикрон-штамма цены на билеты из ЮАР

Анна Назайкина
08:17 01.12.2021
Ранее РФ приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yousef alfuhigi, Unsplash
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Российские туристы в ЮАР, которые не могут вернуться на родину из-за нового штамма коронавируса «омикрон», столкнулись с новой проблемой. Стоимость билета на вывозной рейс для них составила более 110 тысяч рублей в эконом классе, в бизнес - свыше четверти миллиона.

По их словам, еще несколько дней назад цена билета была в четыре раза ниже. При этом на борт эфиопских авиалиний смогут подняться только 200 человек из 500 застрявших.

«Все наши сограждане в недоумении. Это цена тура на двоих куда-либо, даже сюда за эти день туда-обратно. Все пока не понимают, что делать. То есть или брать дешевые билеты на даты через неделю, на это время продлевать отели и жить, либо добиваться чего-то», - рассказал «Звезде» российский турист Егор Михайлов.

Ранее РФ приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

В субботу представитель организации в России Мелита Вуйнович заявила, что появление новой мутации не должно служить поводом для паники. Она также добавила, что в настоящее время нет доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данного штамма.

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