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Одежда для служащих и туристов: во Владикавказе открылся магазин бренда «Армия России»

Иван Линдеманн
16:57 18.12.2021
На 95 квадратных метрах магазина размещено более 500 наименований товаров бренда, в том числе дизайнерские линейки мужской, женской и детской одежды, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В субботу, 18 декабря,  в исторической части Владикавказа состоялось открытие 36-го в нашей стране магазина бренда «Армия России». В торжественной церемонии принял участие оркестр 58-й армии. Организаторы развернули полевую кухню.

В магазине представлен широкий ассортимент верхней одежды, спецодежды для служащих и туристов, изготовленной с применением инновационных технологий и способной защитить от любых капризов природы: от ветра и сырости до низких температур. Кроме того, значительную часть ассортимента составляет одежда, которая также производится во Владикавказе на открытой в мае швейной фабрике бренда «Армия России».

«Магазина такого плана в городе еще не было. Планируем развиваться и привлекать как можно больше потребителей к тематике и товарам «Армии России», - заявила управляющая магазином Татьяна Рогова.

На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов, начальник управления Департамента ресурсного обеспечения МО России Валерий Кудрявцев и Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов. Как с улыбкой отметил Владимир Павлов, это первый раз, когда свое рабочее место открывают сами сотрудники.

«Мы предлагаем качественную продукцию за разумные деньги. И я буду очень рад, когда в ближайшее время на улицах города можно будет видеть и пакеты «Армия России», и людей, одетых в ту продукцию, которая здесь продается», - заявил генеральный директор АО «Военторг» Владимир Павлов.

На 95 квадратных метрах магазина размещено более 500 наименований товаров бренда, в том числе дизайнерские линейки мужской, женской и детской одежды, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам.

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