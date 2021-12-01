Армия Скидки для военнослужащих: уже 500 компаний вошли в проект «Партнеры Армии России» Стоит отметить, что программа заработала в ноябре текущего года. Проект «Партнеры Армии России» разработан Минобороны совместно с АО «Военторг». © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Программа лояльности для военнослужащих «Партнеры Армии России» объединила уже 500 компаний. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомства добавил, что число участников постоянно растет. «В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг», - сказал он на селекторном совещании. Стоит отметить, что программа заработала в ноябре текущего года. Проект «Партнеры Армии России» разработан Минобороны совместно с АО «Военторг». Как отметил Шойгу, вопросам социальной защищенности военнослужащих и членов их семей через предоставление дополнительных возможностей и привилегий уделяется самое пристальное внимание. Также Шойгу заявил о выполнении военной авиацией всех поставленных задач в 2021 году. Материал подготовили: Иван Линдеманн, Сергей Александров В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика