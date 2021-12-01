Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Скидки для военнослужащих: уже 500 компаний вошли в проект «Партнеры Армии России»

13:05 01.12.2021
Стоит отметить, что программа заработала в ноябре текущего года. Проект «Партнеры Армии России» разработан Минобороны совместно с АО «Военторг».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Программа лояльности для военнослужащих «Партнеры Армии России» объединила уже 500 компаний. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства добавил, что число участников постоянно растет.

«В рамках программы через электронный личный кабинет военнослужащие могут получить доступ к скидкам на широкий перечень товаров и видов услуг», - сказал он на селекторном совещании.

Стоит отметить, что программа заработала в ноябре текущего года. Проект «Партнеры Армии России» разработан Минобороны совместно с АО «Военторг».

Как отметил Шойгу, вопросам социальной защищенности военнослужащих и членов их семей через предоставление дополнительных возможностей и привилегий уделяется самое пристальное внимание.

Также Шойгу заявил о выполнении военной авиацией всех поставленных задач в 2021 году.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Заснеженные горы и Ил-76: опубликованы кадры эвакуации граждан РФ и ОДКБ из Афганистана
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:37 В стране и мире
Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.